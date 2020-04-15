По выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования, поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы. Об этом было заявлено на совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Также Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн, которые будут проводить семь наиболее профессиональное практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

«Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему», - сказал Зеленский.