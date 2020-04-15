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Народный депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8», – написал нардеп.

Новинский также сообщил, что компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. «До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам.

Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование», – подчеркну он.

 
ForUm

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