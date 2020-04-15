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В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе. На основании постановления следственного судьи в уголовном производстве осуществлялось специальное досудебное расследование.

Досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова правоохранитель, пренебрегая присягой работника прокуратуры Украины, по собственному желанию поступил в незаконно созданную «прокуратуру Республики Крым» Российской Федерации.

«Действуя в интересах страны-агрессора прокурор, находясь в должности старшего прокурора прокуратуры АР Крым, в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях относительно проукраински настроенных граждан. Такими действиями он нарушал права граждан на свободу и личную неприкосновенность и справедливый суд. При его непосредственном содействии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, активно выступавшего против оккупации полуострова Крым, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Автономной Республики Крым.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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