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Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, в 13:00, заявил нардеп фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Внеочередное заседание ВР назначается на «чистый четверг», послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама», - написал он в Telegram.

Как сообщал ForUm, ко второму чтению к законопроекту №2571-д «Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» народные депутаты подали 16335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада Украины провела внеочередное заседание. В нем приняли участие 357 депутатов.

Это было уже шестое внеочередное заседание парламента с начала введения карантина в Украине.  
ForUm

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