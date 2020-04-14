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14 апреля 2020 в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в Киеве, состоялся допрос Татьяны Черновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро, в ходе допроса подозреваемая отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

Следователи ГБР сообщили Черновол о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц. 
ForUm

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