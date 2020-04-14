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По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн ​​грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн ​​грн) и Запорожской области (67 млн ​​грн).

Меньше всего - в Черниговской (17 млн ​​грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн).

Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) закупил за 74 млн грн.

Далее следуют 3 закупки от заказчиков, подчиненных МВД. Так Центр обслуживания Нацполиции приобрел защитные костюмы, а также медицинские перчатки и маски за 69 и 61 млн грн. Кроме того, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы за 46 млн грн. Совокупно эти 2 учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 млн грн.

На 5 месте - закупка аппаратов ИВЛ Днепропетровской ОГА за 35 млн грн.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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