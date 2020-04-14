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70% украинцев поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года.  Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 10-12 апреля.

В то же время, по данным опроса, 23% граждан против этого. Последних больше среди жителей юга, более бедных респондентов, сторонников партий Шария, «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Батькивщина».

Кроме того, 80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% - на время майских праздников. Относительно ограничений на Пасху больше тех, кто против этой инициативы, среди верующих УПЦ (МП) и атеистов.

61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры слишком жесткие. За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

Почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Опрос проводился среди 2 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

 
ForUm

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