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На всей территории Киево-Печерской лавры усилены карантинные мероприятия. Там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вчера мы усилили карантинные мероприятия в лавре. На территории лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению. Вчера мы направили медицинские бригады в лавру. Медобследование там прошли 230 служителей лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации», - сообщил Кличко.

Он отметил, что на сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Также сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории лавры.

«Я еще раз обращаюсь к киевлянам и ко всем украинцам. Оставайтесь дома на пасхальные праздники! Не подвергайте опасности себя и своих близких! Нам не нужен после Пасхи взрыв болезни. Я убежден: никто не мечтает попасть в инфекционное отделение», - отметил Кличко.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

В Киево-Печерской лавре зафиксированы два случая смерти монахов от коронавируса.
ForUm

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