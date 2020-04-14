Национальный оператор почтовой связи Укрпочта открывает более 3 тысяч новых вакансий, сообщает пресс-служба компании.

«На период введения карантина Укрпошта не прекращает нанимать работников, а наоборот готова обеспечить постоянной работой различных специализаций более 3 тысяч специалистов», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что наиболее актуальными на время карантина являются вакансии сортировщиков, водителей, операторов почтовой связи и почтальонов.

На сайте Укрпочты можно найти нужную вакансию и заполнить анкету соискателя.