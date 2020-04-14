также в разделеОбщество
Степанов Вопрос ослабления карантина будет рассматриваться ближе к 24 апреля
Разумков: Обращений о введении чрезвычайного положения пока не поступало 11
В Украине объявлено штормовое предупреждение 18
Минздрав: Медсистема выдержит одновременно не более 3,5 тысячи больных COVID-19 23
Минздрав снова запретил работу рынков 61
В кабмине уточнили, где обязательно нужно носить маску 73
13 апреля. Картина дня 31
За рубежом от коронавируса уже выздоровели 24 украинца 17
В Одесской области церкви скрывают круг контактов больных COVID-19 священников 39
ЕС выделит на борьбу с коронавирусом в Украине еще 4 миллиона евро 14
Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР ее повезут в суд 23
На тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделили почти 45 миллионов 19
Треть украинцев, уехавших из Польши, хотели бы вернуться назад 23
Названа возможная причина пожаров в Чернобыльской зоне 37
США передали дополнительные транспортные средства ВСУ 25
Радуцкий: Ситуация с COVID-19 в Украине вселяет веру в оптимистичный сценарий 24
Понятия «самоизоляция» и «обсервация» закрепили в законе 32
Пограничники задержали украинца, который 4 раза за две недели пытался попасть в ЕС 23

Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала о ситуации, сложившейся в медучреждении в контексте распространения коронавирусной болезни, сообщает УНИАН.

 «Угроза растет... По состоянию на 13 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них - 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 - с подозрением, 61 - с пневмонией, 3 - в реанимации, 1 - на ИВЛ», - рассказала она.

По словам главного врача, в заведении от коронавируса умерли двое мужчин - 48 и 74 лет. «Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы», - уточнила она.

«К большому сожалению, в течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести», - добавляет медик.

В больнице не исключают, что пик заболеваемости будет в ближайшее время, в частности, после Пасхи. Это связано, по словам Антоненко, с большим количеством инфицированных священников и, вероятно, прихожан.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги