Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысячи больных коронавирусом. Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, сообщает «Украинская правда».

«Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наш предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысячи одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы», .

Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине было зарегистрировано 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.