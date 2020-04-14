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В мире количество зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

 По состоянию на 02:50 (по Киеву) 14 апреля, число заболевших составляет 1 миллион 920 тысяч 918 человек.

Больше всего людей болеет COVID-19 в США (582,5 тысячи), Испании (170 тысяч) и Италии (почти 160 тысяч). Число жертв заболевания превышает 119 тысяч.

Стоит отметить, что ночью на сайте Хопкинса появилась информация о более чем двух миллионах заболевших коронавирусом, однако спустя некоторое время данные были скорректированы.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
ForUm

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