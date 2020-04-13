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Сотрудник Еврокомиссии скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Twitter сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 112 Украина.

По ее словам, заболевший Covid-19 сотрудник скончался в воскресенье, 12 марта. Фон дер Ляйен выразила соболезнования его семье и написала, что сообщать такие новости «очень печально».

Отметим, что это первая смерть от коронавируса среди высшего руководства Евросоюза.

 
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