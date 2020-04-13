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В современном мире онкологические болезни занимают одно из первых мест в списке причин смертности населения. Ежегодно рак разных форм и локализаций забирает множество жизней, и это при том, что сегодня медицина находится на пике развития.

Основная причина смертности состоит в том, что пациенты беспечно относятся к своему здоровью, пропуская регулярные профилактические осмотры. Как правило, на первых стадиях онкологические заболевания имеют довольно смазанные симптомы, которые легко перепутать с признаками других недугов. Некоторые пациенты не обращают внимания на резкую потерю веса или, к примеру, на хроническую усталость. А ведь важно помнить, что болезнь гораздо проще победить в том случае, если она диагностирована на ранней стадии.

Секреты выздоровления

Сегодня существуют несколько традиционных методов, которые используются для лечения рака. В онкологическом центре TomoClinic используют наиболее совершенную методику лучевой терапии — томотерапию. Теперь можно уничтожать клетки опухоли прицельно. При этом прилегающие здоровые ткани и органы задеваются лучами минимально. То есть оказывается точное воздействие именно на поврежденное место, а не на весь организм.

Кроме того, используются современные медикаментозные терапевтические методики:

  • иммунотерапия;
  • химиотерапия;
  • таргетная (целенаправленное воздействие на клетки раковой опухоли с помощью специальных препаратов);
  • гормональная терапия.

Методики лечения

Как правило, происхождение заболевания врачи пытаются выяснить уже при первом посещении пациентом медицинского центра. Можно прийти на прием в сопровождении близких людей. Затем проводится диагностика опасной патологии, выявляется наличие опухоли, определяется область ее распространения и характер. Далее специалисты решают, какое лечение окажется наиболее результативным в конкретном случае.

Химиотерапия. Метод предусматривает лечение пациента медицинскими препаратами, цель которых — замедление роста опухоли. Может проводиться до операции для уменьшения размера опухоли, после операции для предотвращения рецидива или же являться самостоятельным методом лечения;

Лучевая терапия. Способ лечения основан на применении пучков ионизирующего излучения, который прицельно воздействует на опухоль и метастазы. Метод может быть назначен как самостоятельный или быть частью комбинированного лечения;

Хирургическое вмешательство. Способ, при котором хирург иссекает новообразование в ходе операции. Также может дополняться различными другими методами лечения до и после.

Какие виды рака наиболее распространены?

Среди общего числа зарегистрированных случаев развития онкологических болезней стоит отметить наиболее распространенные:

  • рак прямой кишки;
  • рак груди;
  • рак простаты;
  • легких;
  • головного мозга;
  • щитовидной железы.

 

Как происходит лечение в украинских клиниках?

Многие украинские клиники полностью соответствуют европейским стандартам качества лечения пациентов. Отдельные комфортные палаты, приветливый и квалифицированный персонал, современное оборудование и методики — это всё и многое другое сейчас можно встретить, даже не выезжая за границу.

Такие услуги особенно высоко оценивают иногородние пациенты, прибывшие в клинику для прохождения лучевой терапии. Также в оптимальных для этого условиях могут пройти лечение и местные жители, требующие госпитализации в послеоперационный период или при прохождении химиотерапии.

Специалисты украинских клиник разрабатывают стратегию лечения для каждого больного индивидуально. В результате борьба с онкологическим новообразованием показывает максимальный эффект. Опухоль уничтожается, а организм пациента остается минимально поврежденным благодаря высокоточному лечению основного заболевания. После прохождения запланированного лечебного курса следует реабилитационный период, после которого пациент возвращается к полноценной жизни.
ForUm

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