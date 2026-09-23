﻿
Здоров'я

Чотири показники, що свідчать про ризик смертельних захворювань, назвали лікарі

Чотири показники, що свідчать про ризик смертельних захворювань, назвали лікарі

Лікар розповів про чотири показники, на які варто звертати увагу для оцінки ризику серцево-судинних та метаболічних захворювань. До них належать артеріальний тиск, рівень холестерину, цукор у крові та окружність талії. Сукупність цих факторів може вказувати на підвищений ризик проблем зі здоров’ям і потребу в додатковому обстеженні.

Підвищений артеріальний тиск є одним із ключових факторів ризику серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту та інсульту. Високий рівень глюкози в крові може свідчити про порушення вуглеводного обміну та підвищувати ризик розвитку цукрового діабету.

Підвищений рівень холестерину, особливо «поганого» холестерину LDL, пов’язаний із ризиком атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Ще одним важливим показником є окружність талії. Надлишок жирової тканини в ділянці живота пов’язаний із підвищеним ризиком метаболічних і серцево-судинних порушень. Як орієнтири наведені показники 88 см для жінок і 102 см для чоловіків, однак оцінювати ризики лише за окружністю талії некоректно. Значення можуть відрізнятися залежно від статі, віку та етнічної групи, а остаточну оцінку стану здоров’я має проводити лікар.

Важливо також, що ці чотири показники не дозволяють самостійно визначити, чи захворіє людина на рак, діабет, інфаркт або інсульт. Вони лише можуть допомогти виявити фактори ризику, на які варто звернути увагу.

Як повідомляло раніше ForUa, медики знайшли потужне джерело для здоров'я печінки.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ракдіабетінсультінфаркт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Головне 23.09.2026 07:25:34
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Читати
В Україні 23 вересня очікуються дощі, на Лівобережжі - із грозами та шквалами
Суспiльство 23.09.2026 00:04:29
В Україні 23 вересня очікуються дощі, на Лівобережжі - із грозами та шквалами
Читати
Чарльз Спенсер видав мемуари про життя його покійної сестри, принцеси Діани
Культура 22.09.2026 23:03:57
Чарльз Спенсер видав мемуари про життя його покійної сестри, принцеси Діани
Читати

Популярнi статтi