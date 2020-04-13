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В Киеве в результате ДТП с участием служебного автомобиля полиции погиб пешеход, сообщает пресс-служба столичного главка.

Вчера около 21:20 в киевской полиции поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе водитель, управляя автомобилем «Skoda Octavia», совершил наезд на мужчину. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи главного управления полиции Киева. Также по адресу прибыла карета скорой медицинской помощи.

Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливать следователи Государственного бюро расследований.
ForUm

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