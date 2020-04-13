Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего старшего следователя районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, следствием установлено, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста.

Также бывший милиционер подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевших пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно удовлетворено.

Бывший следователь милиции подозревается в:

злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);

служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);

незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас сторона защиты и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлено в суд.