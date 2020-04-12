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Пока у верующих нет возможности посещать храмы на карантине, они должны усиленно молиться дома.

Фото: Фома

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт журнала «Фома», об этом сказал Патриарх Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим.

«Скорби даются для того, чтобы они стали уроками жизни. И эта всемирная напасть дана для того, чтобы люди, погрязшие в потребительской психологии избыточно богатого общества, и даже тех обществ, которые не являются богатыми, но у которых идеалами являются богатые общества, чтобы люди осознали, что над всеми и над всем – Бог», -  сказал он.

По словам Патриарха, люди должны сегодня, прежде всего, побороть в себе «потребительство».  

«Если сделаем такие выводы, если, проходя через эти скорби, изменимся, если, проходя через эти скорби, разрушим предрассудки богатого потребительского общества, уповающего на силу разума и силу денег, но полностью исключающего силу Божью, если выйдем из тяготения этих страстей, то тогда во благо будет и то, что с нами происходит», - отметил Патриарх Кирилл. 

И хотя в эти дни многие храмы по всему миру закрыты из-за требований властей, православные должны продолжать молиться, находясь на самоизоляции у себя дома.

«Даже в своих домах – давайте крепко молиться, проводить время у телевизоров, когда там идут трансляции богослужений… Будем молиться о самих себе, чтобы Господь вразумил нас, помог нам преодолеть искушения жизни этой, помог нам осознать, сколь важно быть в месте с Ним и в радостях и в скорбях».

«Если так мы проведем эти дни вынужденной скорби, они перестанут быть днями скорби, принесут нам великую радость победы над самими собой, самое главное – над своими слабостям и скорбями, и помогут нам увидеть ясную, светлую и спасительную перспективу движения навстречу Богу и Творцу», - сказал Патриарх Кирилл.
ForUm

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