На фоне пандемии коронавируса президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19. Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», - заявил он.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.