Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

Так, Ляшко не уверен, что после выхода из карантина украинцев сразу ждет вторая волна коронавируса.

«Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре — по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически», — сказал санврач.

Он добавил, что нужно смотреть, как мутирует вирус и как с этим будет справляться иммунитет.

«Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь — это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях», — пояснил Ляшко.

Также санврач надеется, что все же будет вакцина и препараты для лечения и не придется «забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп».

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.