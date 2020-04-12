Об этом сообщает Meduza со ссылкой на главу профсоюза работников здравоохранения Северо-Западного административного округа Москвы Владимира Черменева.

Отмечается, что в настоящее время здание поликлиники №180 в Митино находится на санобработке, а жители района опасаются вспышки заболевания.

Согласно информации, диагноз COVID-19 подтвердился у главного врача поликлиники Юлии Сергеевой, и у ее заместителя.

Сообщается, что Сергеева находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Сотрудники больницы вернутся к работе только после массового тестирования.

По последним данным, в России зафиксировали 13 584 случая заражения коронавирусом. 106 человек умерли.