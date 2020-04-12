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Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта, где запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике», — отметил глава государства.

Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 годы. В этом году, в частности, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта Министерства инфраструктуры в управление Министерства обороны.

Также в этом году демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.

В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.

В Министерстве инфраструктуры сообщали, что следующий конкурс о передаче в концессию будет по поводу порта Черноморска.

Напомним, Зеленский посетил палаточный городок ВСУ для больных коронавирусом.
ForUm

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