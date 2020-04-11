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Президент Украины посетил палаточный городок для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области.

Этим визитом он начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области, сообщили в пресс-служба президента.

На фотографиях, обнародованных пресс-службой президента, видно, как Владимир Зеленский и сопровождающие военные достаточно большой группой — все в масках, но без соблюдения рекомендуемой сейчас социальной дистанции -осматривают палаточный городок.

Отмечается, что в ходе поездки Зеленский ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон.

Кроме того, президент обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы Схид ВМС Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ВСУ зарегистрировано десять больных коронавирусом.
ForUm

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