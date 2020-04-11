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За минувшие сутки в Испании умерли 510 пациентов, инфицированных коронавирусом — это наименьший показатель с 23 марта, то есть за 19 дней.

О такой статистике сообщает Reuters.

Суточное число смертей в Испании снижается третий день подряд, а последний раз схожий показатель умерших был зафиксирован почти три недели назад, 23 марта (539 смертей за сутки).

Такая тенденция дает испанским медикам надежду с осторожностью предполагать, что страна проходит пик эпидемии коронавирусной инфекции.

Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19 (161 852 диагностированных случая) и является одной из стран, наиболее сильно ощутивших удар пандемии. Из-за коронавируса в стране умерли более 16,3 тыс. человек.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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