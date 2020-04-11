Утром 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19, из них один — летальный. За последние сутки обнаружили три новых случая коронавируса.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) — 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 20 человек.

Ранее в ВСУ сообщали о 7 случаев коронавируса, среди которых один летальный.

По данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зарегистрировано 2511 случаев COVID-19, из них 73 — летальные. 73 пациента уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 310 новых случаев коронавируса.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.