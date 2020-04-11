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В Министерстве внутренних дел отметили, что введение комендантского часа возможно во время чрезвычайного положения, которого в Украине нет. Поэтому запрет гражданам выходить из дома носит рекомендательный характер.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Изначально карантин вводили до 3 апреля, а затем продлили до 24 апреля. А с 6 апреля правительство ужесточило ограничения.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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