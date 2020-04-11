В аэропорт Борисполь самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 113 граждан Украины, которые не смогли вылететь из ОАЭ раньше. Самолет доставил также первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с COVID-19, о которой ранее сообщал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту Борисполь 10 апреля», — указывается в сообщении службы в Facebook.

Самолетом также доставили медицинский груз. В частности, это средства индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства. Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины.

«Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером», — заявил посол ОАЭ в Украине Ахмед Аль-Каабе. Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса более 80 стран мира закрыли границы и ввели карантин. В том числе и Украина, в которой карантин продлится до 24 апреля 2020 года. В связи с этим в Украине прекратили международное пассажирское сообщение, из-за чего украинцы в разных странах мира отправлялись домой спецрейсами. Все прибывающие на территорию Украины после введения карантина обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.