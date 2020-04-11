также в разделеМир
Италия продлила карантин
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, чье мясо можно есть 21
В Европе стремительно падает уровень загрязнения воздуха 16
В ЕС одобрили программу поддержки экономики на ‎€550 миллиардов 10
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти 24
Число умерших от коронавируса превысило 95 тысяч человек 33
МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики 22
Беларусь отказалась выдать России «свидетеля Иеговы» 44
Коронавирус: Беларусь попросила ЕС о помощи 50
Ограничения на въезд в ЕС хотят продлить до 15 мая 20
США: Сандерс выбыл из президентской гонки, главным соперником Трампа будет Байден 24
Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за полтора миллиона 19
У 15 россиян, которые приехали строить Белорусскую АЭС, обнаружили коронавирус 22
ВОЗ: Европа не должна ослаблять карантин 15
Китай разблокировал Ухань 32
США установили новый антирекорд смертности от коронавируса 58
В мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19, умерли 82 тысячи человек 21
Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $408 миллиардов 18

В Соединенных Штатах Америки за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19 умерли 2108 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Этот показатель самым высоким с момента начала эпидемии в стране. Днем ранее от коронавируса в США скончались 1783 человека.

Всего в США на данный момент насчитывается 500 399 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 18 637 человек, вылечились - 28 837.

Отметим, что на данный момент Италия опережает США по количеству жертв коронавируса. В стране зафиксировано 18 849 смертей от COVID-19.

Напомним, на днях США установили новый антирекорд смертности от коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги