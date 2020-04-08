Во вторник, 7 апреля, в американском штате Нью-Йорк зафиксировали еще 731 летальный случай нового типа коронавируса COVID-19. По словам губернатора Эндрю Куомо, это самый высокий суточный прирост смертности с начала пандемии, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Чиновник попросил жителей быть терпеливыми и защищать свое окружение от заражения коронавирусом.

По его словам, когда ситуация в штате улучшится, пока неизвестно, однако в последние три дня количество новых госпитализированных уменьшается. Куомо отметил, что жителям штата необходимо избегать больших похорон. «Нормы социального дистанцирования - это не простое «пожалуйста». Это правила. Я понимаю, но прошло всего 37 дней, - сказал Куомо. - Сейчас не время крупных религиозных собраний. Вы никому не делаете одолжение, когда ухудшаете ситуацию и заражаете больше людей. Наше поведение влияет на количество случаев».

В целом, в США за один день зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Предыдущий рекорд составлял 1344 смерти за один день (4 апреля).

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 12 893 человека, побороли болезнь – 22 083 людей. Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке - 4 009. По словам властей города, люди, которые умирали дома и имели подтвержденный COVID-19, также будут учитываться в общей статистике жертв вируса.



