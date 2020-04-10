При содействии Министерства цифровой трансформации созданы online-дашборды, которые отражают достоверную информацию о борьбе с COVID-19 в Украине и информируют об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми ресурсами. Дашборды доступны online и обновляется ежедневно по ссылке.

Аналитические панели портала (дашборды) разработаны рабочей группой, в состав которой вошли заместители Министра здравоохранения и представители ГП «Медицинские закупки Украины». Дашборды содержат информацию о медицинских учреждениях, готовых принимать больных, свободные койках и аппаратах ИВЛ, запасах средств индивидуальной защиты, медперсонале и тому подобное. Информацию можно посмотреть как по Украине в целом, так и для отдельных регионов и даже – медицинских учреждений.

«Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное. Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране и, надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн», - отметил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На портале можно найти актуальную информацию о карантине и противодействию коронавирусу. Вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.

Важно, что на портале размещена публичная информация в форме открытых данных, чтобы каждый мог свободно получать, обрабатывать и публиковать ее на собственных ресурсах, используя достоверные данные из первоисточника.