также в разделеОбщество
10 апреля. Картина дня 21
Глава Черновицкой ОГА: У нас больше всех случаев, потому что хорошо тестируем 12
Стоимость пасхальной корзины в этом году подскочила до 620 гривен 10
COVID-19: «Феноменом» Николаевщины занялась СБУ 21
В Народичском лесхозе, который уже неделю в огне, задержали поджигателей 19
Эксперт: Низкие темпы распространения коронавируса на Закарпатье свидетельствуют, что замысел Медведчука сработал 63
Украинцев предупреждают о резком похолодании и мокром снеге 23
В России завели дело из-за сноса памятника Коневу в Праге 16
Поджигателю «Долины нарциссов» сообщили о подозрении 22
СК РФ предъявил обвинение россиянину в нападении на Российский центр в Киеве 14
Киевщина усиливает карантин на выходные и Пасху 36
В ВР хотят ужесточить наказание за поднятие цен на средства индивидуальной защиты 10
Третья область усилила ограничения на выходные 30
В пунктах пропуска пограничники обнаружили 25 нарушителей карантина 10
СМИ: Президент Академии медицинских наук предлагает лечить украинцев неисследованными препаратами 42
Минздрав: Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни 22
На Волыни также запретили выходить из дому на выходных 20
Жителям Закарпатья на выходных запретят выходить из дому 23

При содействии Министерства цифровой трансформации созданы online-дашборды, которые отражают достоверную информацию о борьбе с COVID-19 в Украине и информируют об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми ресурсами. Дашборды доступны online и обновляется ежедневно по ссылке.

Аналитические панели портала (дашборды) разработаны рабочей группой, в состав которой вошли заместители Министра здравоохранения и представители ГП «Медицинские закупки Украины». Дашборды содержат информацию о медицинских учреждениях, готовых принимать больных, свободные койках и аппаратах ИВЛ, запасах средств индивидуальной защиты, медперсонале и тому подобное. Информацию можно посмотреть как по Украине в целом, так и для отдельных регионов и даже – медицинских учреждений.

«Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное. Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране и, надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн», - отметил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На портале можно найти актуальную информацию о карантине и противодействию коронавирусу. Вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.

Важно, что на портале размещена публичная информация в форме открытых данных, чтобы каждый мог свободно получать, обрабатывать и публиковать ее на собственных ресурсах, используя достоверные данные из первоисточника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги