Главное следственное управление следственного комитета России в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве, привлекло к уголовной ответственности жителя Екатеринбурга Юрия Изотова.

В действиях Изотова усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной (ч. 2 ст. 360 УК РФ), сообщается на сайте следкома.

Ему заочно предъявлено обвинение.

«Следствием установлено, что 18 февраля 2018 года Изотов совместно с Михаилом Агафоновым, также являющимся гражданином России, и иными лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. В ходе акции Изотов и другие участники украинских националистических организаций напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб, нарушив нормальный режим работы учреждения», - говорится в сообщении.

На данном этапе в связи с наличием информации о том, что Изотов скрывается от российских правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, следствием приняты меры по организации его международного розыска.