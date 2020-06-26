Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявило обвинение крымскому татарину Айдеру Муждабаеву, которого называет российским гражданином.

Как сообщается на сайте следкома, ему инкриминируется совершение с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Айдер Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях города Тамбова. С 1998 года работал в редакции газеты «Московский комсомолец» в Москве, с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства в Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала «ATR».

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова», -говорится в сообщении.

В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.