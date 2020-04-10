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Антимонопольный комитет предоставил группе «МХП» (Мироновский хлебопродукт), крупнейшему производителю курятины в Украине, который имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения, обязательные для рассмотрения рекомендации.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Так, группе «МХП» рекомендуется не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и (или) реализации мяса куриного на внутреннем рынке Украины, при отсутствии альтернативных источников реализации или приобретения товаров, учитывая карантин.

«В нынешней ситуации большинство граждан Украины вынуждены оставаться в изоляции или работать дистанционно. Такие условия устраняют возможности питания в заведениях общественного питания, что приводит перераспределение каналов сбыта пищевых продуктов», - отметили в АМКУ.

Изменение привычного образа жизни приводит к изменению рациона питания и, как следствие, увеличение спроса на отдельные виды товаров в точках розничной продажи.

Способность государства организовать обеспечение населения продуктами питания является главным элементом ее продовольственной безопасности.

В то же время в условиях пандемии коронавируса COVID-19 могут возникать проблемы снабжения пищевых продуктов, особенно это касается стран, которые зависят от импорта.

В АМКУ считают, что такие обстоятельства могут стимулировать национальных производителей  экспортно-ориентированных отраслей увеличить объемы реализации товара на внешние рынки для получения дополнительных доходов. Последствиями таких действий может стать дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке Украины, повышение цен для конечных потребителей и риск обеспечения продовольственной безопасности государства.

Учитывая, что курятина – это один из важных продуктов питания, который является одной из базовых составляющих «потребительской корзины», с целью недопущения совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а также возникновения указанных выше последствий, АМКУ предоставил рекомендации Группе «МХП».
ForUm

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