В куриных крылышках, которые завезли в Украину из Польши, обнаружили сальмонеллу, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

«Информируем о выявления Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, что экспортировались ѕз Республики Польша (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Ольборг) и Украины (получатель: ООО «Агропобутсервіс», вул. Михаила Грушевского, 77, стр. Надичи, Жовковский р-н., Львовская обл., 80371)», – говорится в сообщении.

Производитель, у которого нашли нарушения, отправлял замороженную куриную печень на предприятие ООО «Агропобутсервіс». Эти пищевые продукты должны изъять из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах.

Потребителей призвали проверять, откуда продукт попал на прилавок, а на тех, кто продает опасное мясо, жаловаться на горячую линию.