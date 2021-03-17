Украина возобновляет экспорт мяса птицы в Европейский Союз, приостановленный зимой.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, передает «Европейская правда».

Качка напомнил, что во время зимних месяцев в Украине произошло несколько случаев высокопатогенного гриппа птицы и на период зонирования этих случаев экспорт был остановлен.

«Процедура зонирования и восстановления экспорта является так же простой, как спасение Бриджит Джонс из тайской тюрьмы - со множество звонков, согласований во всех европейских странах. Всего несколько недель и экспорт восстановлено», - отметил Качка.

Он добавил, что это «признак нормального, качественного и дружественного взаимодействия между Украиной и ЕС».

Качка также отметил интересный факт, что многострадальный Шулявский мост в Киеве попал в право ЕС.

«Описание границ районов зонирование включает также пересечение улицы Довженко и проспекта Победы, то есть Шулявский мост. Теперь известный на всю страну неутомимый мост еще и в Официальном вестнике ЕС упомянут», - отметил торговый представитель.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о приостановлении ввоза из Украины в ЕС мяса птицы 23 января, заявив о несоблюдении Евросоюзом предыдущих договоренностей.

В середине февраля Евросоюз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.