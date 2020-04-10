Необходимость тестирования на коронавирус может определить только врач – семейный или врач-инфекционист. В столице делают тесты всем, кто получил направление, кто обратился с симптомами, похожими на COVID-19 – в первую очередь к своему семейному врачу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку, - сказал мэр. - Впрочем, если у вас же есть основания сделать тест, но вам отказали, обращайтесь с жалобой на горячую линию КГГА 15-51. Или на горячую линию Министерства здравоохранения», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что, по мнению врачей, делать массовое тестирование всех жителей города – нецелесообразно. И организационно обеспечить его практически невозможно.

«Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан. Это подтверждают и специалисты Всемирной организации здравоохранения и китайские врачи, с которыми мы тоже консультируемся, - сказал Кличко. - Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно – невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР теста. То есть, уже для лабораторного исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз», - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что в медучреждениях столицы есть сегодня 13 тыс. экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварительный диагноз. Тестов же ПЦР в больницах города и лабораторном центре уже сделано – более 3,5 тысячи, и количество таких тестов в столице сегодня тоже достаточно.

По тестам ПЦР украинского производства, мэр отметил, что в Украине таких пока нет.

«Насколько я знаю, Министерство здравоохранения заказало 2 млн тестов отечественным институтам. И на следующей неделе ожидают первую их партию – 20 тыс. Насколько они будут качественными и эффективными - увидим на практике использования», - отметил Кличко.