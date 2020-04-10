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Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает предложение о переносе поминальных дней на время ослабления карантинных мероприятий.

«Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, запланировали перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию», - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
ForUm

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