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Николаевщине проводится очень малое количество тестирований на COVID-19, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы. Обь этом шла речь во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, которое провел президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим», - сказал президент.

Дополнительно во время совещания было уделено внимание финансированию больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств через внедрение второго этапа медицинской реформы.

Президент настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

«Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 9 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен.
ForUm

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