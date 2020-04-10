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В эти выходные столичные правоохранители будут нести усиленную службу в Киеве. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. - Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать», - сказал Кличко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса в городе на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.

«Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания - на предприятиях, в учреждениях. На надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого», - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

 
ForUm

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