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В украинских аптеках могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает 112 Украина.

Аптеки сами могут принимать решение о закупке тестов на коронавирус.

«Такая возможность будет, поскольку аптеки любые могут сегодня закупать тест-системы... В аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой», - сказал Ляшко.

Он добавил, что частные лаборатории могут покупать тест-системы и проводить исследования на обнаружение коронавирусной болезни. Частные лаборатории должны соблюдать и отчитываться о каждом положительном и отрицательном случае исследования. Это необходимо, чтобы Минздрав имел возможность определить, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
ForUm

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