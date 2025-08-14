Уряд спростив аптекам умови зберігання наркотичних та психотропних ліків

Кабінет Міністрів України спростив правила для аптек, які відпускають наркотичні та психотропні лікарські засоби. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Уряд спростив умови ліцензування для аптек, які відпускають наркотичні та психотропні лікарські засоби за рецептом.

Згідно з новими правилами, ці заклади зможуть зберігати препарати в звичайних приміщеннях для ліків, а не в окремих кімнатах із сейфами. Головна умова — дотримання всіх вимог безпеки.

Завдяки змінам аптеки працюватимуть без додаткових перебудов, що зменшить фінансові та адміністративні бар’єри.

Також буде вдосконалено порядок отримання ліцензії на обіг наркотичних засобів.

— Наше завдання — зробити так, щоб люди, які потребують сильних знеболювальних, могли отримати їх швидко й поруч із домом. Це питання не тільки зручності, а й якості життя пацієнтів, особливо тих, хто перебуває на паліативному лікуванні або має складні діагнози, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Очікується, що кількість аптек, які відпускатимуть такі препарати, значно збільшиться. Зміни, ухвалені урядом, набудуть чинності за два місяці.