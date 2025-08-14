﻿
Здоров'я

Уряд спростив аптекам умови зберігання наркотичних та психотропних ліків

Уряд спростив аптекам умови зберігання наркотичних та психотропних ліків

Кабінет Міністрів України спростив правила для аптек, які відпускають наркотичні та психотропні  лікарські засоби. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Уряд спростив умови ліцензування для аптек, які відпускають наркотичні та психотропні  лікарські засоби за рецептом.

Згідно з новими правилами, ці заклади зможуть зберігати препарати в звичайних приміщеннях для ліків, а не в окремих кімнатах із сейфами. Головна умова — дотримання всіх вимог безпеки.

Завдяки  змінам аптеки працюватимуть без додаткових перебудов, що зменшить  фінансові та адміністративні бар’єри.

Також буде вдосконалено порядок отримання ліцензії на обіг наркотичних засобів.

— Наше завдання — зробити так, щоб люди, які потребують сильних знеболювальних, могли отримати їх швидко й поруч із домом. Це питання не тільки зручності, а й якості життя пацієнтів, особливо тих, хто перебуває на паліативному лікуванні або має складні діагнози, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Очікується, що кількість аптек, які відпускатимуть такі препарати, значно збільшиться. Зміни, ухвалені урядом, набудуть чинності за два місяці.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

уряднаркотикиаптекиНовини медицинипсихотропні ліки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ЄС не збирається ослаблювати санкції проти Росії, ба більше, готує новий санкційний пакет
Свiт 14.08.2025 16:48:13
ЄС не збирається ослаблювати санкції проти Росії, ба більше, готує новий санкційний пакет
Читати
Медведчуку та 12 його "апостолам" заочно повідомлено про підозри за виправдання збройної агресії РФ проти України
Свiт 14.08.2025 16:28:48
Медведчуку та 12 його "апостолам" заочно повідомлено про підозри за виправдання збройної агресії РФ проти України
Читати
Сьогоднішній обмін полоненими 84 на 84 відбувся завдяки ОАЕ
Війна 14.08.2025 16:03:34
Сьогоднішній обмін полоненими 84 на 84 відбувся завдяки ОАЕ
Читати

Популярнi статтi