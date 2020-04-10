Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает 112 Украина.

«Табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнений, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно если присоединяется пневмония, поэтому рекомендую всем воздержаться от этих вредных привычек», - сказал Виктор Ляшко.

Он призвал людей воздержаться от поджога сухостоя. На территории Украины проводят мониторинг атмосферного воздуха. В случае превышения предельно допустимых концентраций Минздрав сразу будет сообщать население и предоставлять соответствующие рекомендации, что делать, чтобы исключить риск для здоровья украинцев.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.