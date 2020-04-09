В секретариате Кабмина и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином.

Об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые обеспечивают аналитическую работу, обеспечивают работу, которая не требует непосредственного присутствия на рабочем месте в течение целого дня. Это люди, которые находятся в зоне риска (инфицирования коронавирусом — ред.)», — сказал он.

Министр отметил, что секретариат «справляется» тем штатом, который остался на рабочих местах.

«Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация», — добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме «селектор за селектором», то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек, 45 уже выздоровели.