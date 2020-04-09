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Национальный банк не ожидает существенного падения экономики Украины при заключении новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, но при отсутствии такой программы прогнозирует жесткий кризисный сценарий.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на итоги онлайн-встречи руководства регулятора с членами Американской торговой палаты в Украине, Нацбанк представит обновленный макропрогноз 23 апреля.

«Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП, – говорится в сообщении. – В то же время, макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими, в том числе и с точки зрения падения ВВП».

В НБУ отметили, что благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена к кризису. Кроме этого, наша страна не так зависит от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны. При этом кризис удешевил для Украины импорт энергоносителей, а спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизится незначительно.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10952804-nacbank-rasskazal-o-zhestkom-krizisnom-scenarii-dlya-ukrainy.html

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек, 45 уже выздоровели.

 
ForUm

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