Сегодня, 9 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников на Луганщине, в результате чего погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью», – говорится в сообщении.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа. Оккупантов не обойдет заслуженное наказание.