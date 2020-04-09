В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства, которое определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но по моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям», - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

«Мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов», - отметил Кличко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.