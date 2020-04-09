В Житомирской области за сутки обнаружили еще 4 новых случая заболевания коронавирусом. Утром 9 апреля умерла пациентка из Бердичева, которая находилась в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге 9 апреля сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Житомир.info.

«У нас увеличилось количество летальных случаев. Последний летальный случай зафиксирован в Бердичеве – женщина 81 год. Первый тест у нее был отрицательный, но когда ее состояние ухудшилось, была сделана ПЦР диагностика, которая подтвердила у нее коронавирус и, к сожалению, пациентка умерла», - сообщила Остапченко.

«Умершая женщина заболела 28 марта, 6 апреля она была госпитализирована. Вчера вечером ПЦР тест подтвердил коронавирус, хотя экспресс-тест был отрицательным. К сожалению, ночью пациентка умерла», - сообщил начальник управления здравоохранения Николай Суслик.

Начальник управления здравоохранения Николай Суслик добавил, что в тяжелом состоянии сейчас находится еще одна пациентка из Бердичева.

«8 пациентов находятся на домашнем лечении и самоизоляции, 20 – госпитализированы. Среди тяжелых – женщина 76 лет в Бердичеве, которая требует дыхательной поддержки. Несколько снизилась температура, хотя она сохраняется. Получает лечение. Динамика стабильная. Пациентка ближе к тяжелому состоянию. Двое пациентов в состоянии средней тяжести, получают кислородную поддержку, температура имеет динамику к снижению. Состояние ближе к среднему», - рассказал Суслик.

Сайт Бердичев.BIZ со ссылкой на главного врача Ларису Бабикову сообщает, что женщина 1939 года лечилась от пневмонии и умерла в терапевтическом отделении городской больницы.

«О умершей известно, что она болела восемь дней, и только 6 апреля была госпитализирована. Лабораторные исследования вчера показали у нее наличие коронавируса, к сожалению, спасти ее не удалось», - сообщил местный сайт.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек. В общем 45 человек уже выздоровели.