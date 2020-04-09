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Президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и всему руководству Офиса президента делали тест на коронавирус после того, как COVID-19 диагностировали у нардепа Сергея Шахова.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью Украинской правде.

«Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде, когда там присутствовал весь состав Кабмина и президент – ред.) пересекался, – всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов», - сказал Тимошенко.

По его словам, анализы брали, чтобы сразу понять, что делать. И если бы у кого-то подтвердился COVID-19, то в ОПУ «были бы другие меры безопасности карантина».

В случае если заболеют министры или кто-то из топ-чиновников, то, по словам заместителя председателя ОПУ, их повезут в Александровскую больницу, потому специального протокола для чиновников нет.

В Феофании лечиться от коронавируса невозможно, потому что там нет инфекционного отделения.

Если же потребности в госпитализации не будет, то топ-чиновник, как и все остальные граждане, должен будет закрыться на самоизоляцию.

Пока что, по словам Тимошенко, в Офисе президента ничего такого не было.

Он рассказал, что был один случай подозрения на коронавирус у девушки из его департамента. Она позвонила в «скорую», и ее госпитализировали в Александровскую больницу. Но сделали ПЦР-тест, и ничего не подтвердилось.

В случае если глава Офиса заболеет или какие-то заместители, то их обязанности будут выполнять первый заместитель или другие заместители, как это происходит, когда заместители или председатель Офиса идут в отпуск.

Напомним, 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Он заявил, что заразился на территории Украины, а не за границей.

31 марта нардепа выписали из больницы.
ForUm

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