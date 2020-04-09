Согласно постановлению Кабинета министров, индексация пенсий в Украине состоится 1 мая 2020 года, сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Вопрос проведения индексации пенсий в 2020 году регулирует постановление Кабинета министров Украины № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году» от 1 апреля 2020 года.

Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена ​​доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться, начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена ​​домой почтальонами АО «Укрпочта».