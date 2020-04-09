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Вчера вечером, 8 апреля, в Глибоцкой ЦРБ умер 59-летний житель села Каменка, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре.

Наряду с этим у мужчины была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

Также вчера в Городоцкой больнице умерла черновчанка 1949 года рождения, инфицированная COVID-19.

Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз - ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек. В общем 45 человек уже выздоровели.
ForUm

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